Uludağ'da Kar Kalınlığı Bir Buçuk Metre
1 saat önce
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Bursa
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı son yağışların ardından 1,5 metreyi buldu.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı Uludağ'da, yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:47 Kaynak: AA
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