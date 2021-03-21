Uludağ'da kar, Mudanya'da deniz keyfi...Herkes kar beklerken onlar denize girdi - Son Dakika

Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye yükselirken, sahil ilçesi Mudanya'da bir grup denize girip dondurucu soğukta keyif yaptı. Hafta sonu bir ailenin denize girip yüzmesi görenleri şaşırttı.

Uludağ'da kar kalınlığının 145 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde ise hava sıcaklığının 6 dereceyi gösterdiği Bursa'da hafta sonu kısıtlamasının olmaması vatandaşları özellikle denize kıyısı olan Mudanya ve Gemlik ilçelerine yöneltti. Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı, Trilye ve Kumyaka mahallelerine vatandaşlar akın etti.

Soğuk havaya aldırış etmeyen aralarında gençler ve çocuklarında olduğu bir aile Güzelyalı'da denize girdi. Soğuğa aldırış etmeden suya atlayıp yüzen aileyi görenler adeta şok oldu. Uzun süre denizde yüzen aile hatıra için selfi çekmeyi de unutmadı. - BURSA