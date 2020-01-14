Uludağ'da kar üzerinde sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

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Uludağ'da kar üzerinde sürpriz evlilik teklifi
6 saat önce
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatil yapan Oğuzhan Kurhan, kız arkadaşı Burcu Sagun'a karlar üzerinde meşaleler yakarak, evlilik teklifi etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da tatil yapan Oğuzhan Kurhan, kız arkadaşı Burcu Sagun'a karlar üzerinde meşaleler yakarak, evlilik teklifi etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuzhan Kurhan ve kız arkadaşı Burcu Sagun, arkadaş grubuyla ile Uludağ'da geziye gitti. Gezi sırasında Kurhan'ın arkadaşları tarafından karlar üzerinde yakılan meşaleleri gören Sagun, büyük şok yaşadı. Diz çöken Kurhan, elindeki yüzük ile Burcu Sagun'a "Benimle bir ömür yaşlanmaya evet mi?" diye sordu. Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Burcu Sagun, 'Evet' diyerek, Kurhan'ın evlilik teklifini kabul etti. Bu anlar ise çiftin bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
- Bursa
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