Uludağ'da kar var tatilci yok - Son Dakika
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Uludağ'da kar var tatilci yok

6 saat önce

Uludağ'da kar var tatilci yok Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu Uludağ'da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı Korona virüsü Uludağ'da bu sene sezonu erken kapatırken, zirvede kar kalınlığı yeni kar yağışıyla birlikte 55 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da kar var tatilci yok

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu Uludağ'da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı

BURSA - Korona virüsü Uludağ'da bu sene sezonu erken kapatırken, zirvede kar kalınlığı yeni kar yağışıyla birlikte 55 santimetreye ulaştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ boşaldı. Mart ortası zirveye kar yağmasına rağmen, Uludağ'da kayak pistleri korona virüsü sebebiyle erken kapanmak zorunda kaldı. Kar kalınlığının 55 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 8 olarak ölçüldü. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde otellerin sezonu kapattıklarını ifade eden vatandaşlar, "Virüsün ardından bazı oteller sezon kapanışını erkene aldı. Burada kar kalınlığı yeterli seviyede ve hava gayet güzel. Fakat günü birlikçiler ve turistler korona virüsü sebebiyle artık gelmiyor" diye konuştu.

Uludağ'da kar var tatilci yok

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:41 Kaynak: İHA

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