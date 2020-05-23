Uludağ'da kar yağışı - Son Dakika

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşünce, kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, koronavirüs tedbirleri nedeniyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle dün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini arttıran kar yağışı, Uludağ'ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece kadar düşerken, kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.