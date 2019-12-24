Uludağ'da kar yağışı başladı - Son Dakika
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Uludağ'da kar yağışı başladı

6 saat önce

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yağan karın erimesi ile birlikte dün gece itibari ile yoğun kar yağışı başladı.

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Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yağan karın erimesi ile birlikte dün gece itibari ile yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışını duyan tatilciler Uludağ'a akın etti, doluluk oranları yüzde yüz artarken, yılbaşının yaklaşması ile birlikte otellerde yer kalmadı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Uludağ'da tatilciler kayak ve snowboard yaparak yağan karın keyfini çıkardı.

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da geçtiğimiz günlerde yağan karın erimesi ile birlikte kayak pistleri kapatılmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde kayak pistleri tekrar açıldı. Kar yağdığını gören tatilciler pistlere akın ederek kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı. Yılbaşına sayılı günler kala kar yağışının tekrar etkisini göstermesi ile birlikte vatandaşlar Uludağ'a akın etti, doluluk oranları yüzde yüz arttı. Yılbaşı sebebiyle Uludağ'da otellerde yer bulmak oldukça zor. Ayrıca dün geceden beridir devam eden kar yağışı sonrası Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında 4 olarak ölçüldü. Öte yandan Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar etkili olması ve yılbaşı gecesi yağması bekleniyor.

Otellerde neredeyse yer olmadığını, doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaştığını belirten Karinna Otel ön büro müdürü Harbi Türk, "Uludağ'da dün geceden beridir kar yağışı devam ediyor. Zaten kar yağışını bekliyorduk, önümüzdeki günlerde yani yılbaşında da kar yağışı görünüyor. Şu anda otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'i aşmış durumda fakat giderek artıyor. Yılbaşında otellerde yer bulmak neredeyse imkansız. Kar yağdığını duyan kayakseverler Uludağ'a akın etti. Pistler de açık herkes doyasıya eğleniyor" dedi.

İzmir'den Uluıdağ'a tatile gelen Dilara Türkmen ise, "Arkadaşlarım ile birlikte Uludağ'a geldik. Burası çok güzel bu sene Uludağ'a kar geç geldi biraz. Normalde geçen yıllara göre şu anda baya kar olması gerekiyordu. Bu sene Uludağ'daki kar yağışını duyunca tatil için geldik. Kayak yapıyoruz, arkadaşlarla çok mutluyuz. Şu anda çok güzel ve yoğun kar yağıyor" diye konuştu.

(Serkan Akkuş/İHA)

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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