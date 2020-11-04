Uludağ'da kar yağışı etkisini gösteriyor - Son Dakika

Uludağ'da kar yağışı etkisini gösteriyor
04.11.2020 14:24
BURSA'da, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte önemli kış turizmi bölgelerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
BURSA'da, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte önemli kış turizmi bölgelerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Sezonun ilk kar yağışını geçen hafta alan Uludağ'da, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'daki sıcaklık -0,3 derece olarak ölçüldü. Geçen hafta sonu günübirlikçilerin ziyaret ettiği Uludağ hafta içerisinde sakinliğini korurken, ilerleyen günlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.Öte yandan, Bursa merkezdeki hava sıcaklığı ise 13 dereceye kadar düştü.
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