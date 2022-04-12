Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

12.04.2022 14:36

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla Uludağ'da dün başlayan kar yağışının ardından Oteller Bölgesi'ndeki bazı pistler kayak sezonu kapanmasına karşın hizmete açıldı.

Bunu fırsat bilen tatilciler, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda kayak yaptı, kızakla kaydı.

Kar kalınlığının 97 santimetre ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Bölgede kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

"Normalde kar olmaz diye düşündük"

Manisa'dan ara tatil için ailesiyle Uludağ'a gelen İsmail Taşkıran, AA muhabirine, şanslarına kar yağışıyla karşılaştıklarını söyledi.

Çocuklarla beraber karın tadını çıkardıklarını belirten Taşkıran, "Kar olmaz diye düşündük. Ama güzel bir kar yağışıyla karşılaştık. Vakit çok keyifli geçiyor. Telesiyeje bindik. Çocuklarla beraber mutluyuz." dedi.

Resim öğretmeni Tayibe Taşkıran da Uludağ'da kar yağışına denk gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Melih Çınar ise kar yağışıyla beraber pistlerde kayak yapmaya devam edebildiğini belirterek "Kar beklenmedik bir şekilde yağdı. Kayak yapılabiliyor. İsteyenler gelip bunu değerlendirebilir. Nisanda kayak yapmak keyifli. Kar durumu iyi." ifadesini kullandı.

Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

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Uludağ'da kar yağışı dinmek bilmiyor Uludağ'da kar yağışı dinmek bilmiyor Toz taşınımı etkisini sürdürüyor Toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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