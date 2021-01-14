Uludağ'da kar yarım metreyi aştı - Son Dakika

Uludağ'da kar yarım metreyi aştı

3 günlük yağış Bursa'nın rezerv su miktarını 15 gün artırdı

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da gece boyu etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yarım metreyi aştı. 3 günlük yağmur yağışının Bursa'daki barajlardaki su rezervini 15 gün artırdı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı gece etkili olan yağışın ardından yarım metreyi aştı.

Hava sıcaklığının gece eksi 16'ya kadar düştüğü Uludağ'da kar yağışı tatilcileri ve turizmcileri sevindirdi. Sabaha kadar Uludağ'da kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürdü. Jandarma Komutanlığı ekipleri de zincirsiz araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor.

Tatilcilerin dışarda park ettikleri araçlar kar altında kalırken, kayak pistlerinin de kısa sürede açılmasının beklendiği öğrenildi.

Öte yandan 3 günlük yağmur yağışı Bursa'yı da sevindirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yağmur ve kar yağışları sonrasında Doğancı Barajı'nda 23 santimetre, Nilüfer Barajı'nda ise 50 santimetre su yükselmesinin kayda geçtiğini, iki barajdaki su rezervinin Bursa'nın 90 günlük su ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.