Uludağ'da, Karla Mücadele Sürüyor

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.



?Bursa'da, kar yağışının etkili olduğu turizm merkezi Uludağ'da, eksi 13 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığının 80 santime ulaştığı Uludağ'da, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Sisin hakim olduğu bölgede, yolların kapanmaması için karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Uludağ'da, jandarma ekipleri, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.



- Bursa

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