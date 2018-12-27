Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Karla Mücadele Sürüyor (2)

Uludağ'da Karla Mücadele Sürüyor (2)

1 saat önce

PİST DIŞINDA KIZAKLA KAYANLARA 259 LİRA CEZAKış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, belirlenen pist dışında kızakla kayanlara 259 lira para cezası verilecek.

Uludağ'da Karla Mücadele Sürüyor (2), System.String[]
PİST DIŞINDA KIZAKLA KAYANLARA 259 LİRA CEZA

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, belirlenen pist dışında kızakla kayanlara 259 lira para cezası verilecek.

Otel ve misafirhanelerinde 8 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da, 15 Aralık'ta sezonun açılmasının ardından güvenlik önlemlerini artıran İl Jandarma Komutanlığı, tatilcilere broşürlü uyarılarda bulundu. Broşürde, olası kaybolma durumlarında yapılacaklara ait bilgiler de bulunuyor. Broşürde, Uludağ'da, kızakla kayacaklar için özel pist belirlendiği, bu pistin dışında kızakla kayanlara 259 lira para cezası verileceği uyarısına da yer verildi. İlk sayfasında 'Kaybolduğunuzda jandarma sizi bulur' ve 'Güvenliğiniz için 24 saat görevdeyiz' notlarının bulunduğu broşürün iç sayfalarında, tatilcilere yönelik Türkçe ve İngilizce sıralanmış önemli bilgiler yer alıyor.

Enver Fatih TIKIR/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:00 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı

Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Boşalan Bölgelere Suriye Güçleri Girmeli, Türkiye Suriye'den Çekilmeli Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:33:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Karla Mücadele Sürüyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]