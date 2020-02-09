Uludağ'da "Karton Kızak Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Uludağ'da 'Karton Kızak Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

Uludağ'da "Karton Kızak Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uludağ Kış Şenliği" kapsamında gerçekleştirilen Karton Kızak Yarışması'nda dereceye girenlere ödül verildi.

Uludağ'da

Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uludağ Kış Şenliği" kapsamında gerçekleştirilen Karton Kızak Yarışması'nda dereceye girenlere ödül verildi.

Şenliğin ikinci ve son gününde 2. Gelişim Bölgesi Kurbağakaya Teleferik İstasyonu Meydanı'nda yapılan yarışmaya 36 kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Turizm Tanıtma Birliğinin koordinasyonunda organize edilen etkinlikte katılımcılar iki kategoride yarıştı.

"En İyi Tasarım" kategorisinde birinciliği Enes Balta, ikinciliği Hüma Yılmaz, üçüncülüğü Muratcan Turan elde etti. "En İyi Zaman" kategorisinde ise Hüma Yılmaz birinci, Ömer Eymen ikinci, Abdullah Coşar üçüncü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan tarafından birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere de çeyrek altın verildi.

Bayhan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Karton Kızak Yarışması'nın ikincisini düzenlediklerini belirterek, etkinliği ilerleyen yıllarda daha da geliştirmek istediklerini bildirdi.

Rusya ve İskandinav ülkelerinde benzer organizasyonların yapıldığını, Bursa'da da birbirinden farklı ve dikkat çekici tasarımların yarışmada boy gösterdiğini kaydeden Bayhan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Uludağ, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı Çamaşır makinesi tamir etmeye gitti, nişanlısının ablasıyla birlikte oldu Kendilerine yardım eden rektörü tanımayıp "Teşekkür ederiz amca" dediler

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 21:35:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da "Karton Kızak Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]