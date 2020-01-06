Uludağ'da kartpostallık manzaralar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kartpostallık manzaralar - Son Dakika

Uludağ'da kartpostallık manzaralar

7 saat önce

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 90 santimetreye ulaşırken, beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.

Uludağ'da kartpostallık manzaralar, System.String[]

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 90 santimetreye ulaşırken, beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.


Zirve karla kaplanırken, dağ yolu da beyaza büründü. Drone ile havadan görüntülenen Uludağ yolundaki kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Beyaza bürünen çam ve köknar ağaçlarının görüntüsü kartpostalları aratmadı.


Karayoluyla ayrı teleferikle ayrı güzel


Kent merkezinden zirveye teleferikle çıkmayı tercih edenler, 9 kilometreyi eşsiz kar manzarası eşliğinde katediyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a teleferikle ulaşanlar ile Oteller Bölgesi'nden telesiyej kullanarak zirveye çıkanlar, doğa ve karın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Teferrüç'teki ilk istasyondan teleferiğe binen tatilciler Kadıyayla ve Sarıalan istasyonlarını yaklaşık yarım saat gibi bir sürede geçip müthiş kaz manzarası eşliğinde Kurbağakaya mevkine ulaşıyor.


Karayolunu kullanarak zirve yolculuğuna çıkanlar ise 40 dakika süren yolculuk boyunca Tarihi İnkaya Çınar'ı ile Yiğitali ve Hüseyin Alan mahallelerine uğrayıp mola fırsatı bulabiliyor. Kirazlıyayla ve Milli Park girişindeki mesire alanları da tatilcilere kar üstünde mangal yapma keyfi sunuyor. Birinci ve İkinci Oteller bölgesinde konaklayan tatilciler bu bölgelerdeki birbirinden güzel pistlerde kayak yaparlarken dileyenler ise Çobankaya'daki bakacak mevkiinden eşsiz Bursa manzarasını izleyebiliyor. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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