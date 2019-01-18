Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kayak Keyfi Drone ile Görüntülendi

Uludağ'da Kayak Keyfi Drone ile Görüntülendi

10 dakika önce

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kayak yapanlar havadan drone ile görüntülendi.

Uludağ'da Kayak Keyfi Drone ile Görüntülendi, System.String[]
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kayak yapanlar havadan drone ile görüntülendi.

Uludağ'da sömestr hazırlıkları tamamlandı. Günü birlikçiler ve tatilciler hafta içi olmasına rağmen kayak pistlerindeki yerini aldı. Tatilin tadını çıkartan vatandaşlar, kayak yaparak günlerini geçirdi. Kar kalınlığı 155 santimetreyi bulurken, hava ise en yüksek 2, en düşük ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Ayrıca oteller tatil öncesi yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaştı. Jandarma ekipleri ise Uludağ'ın güvenliğini sağlıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti Son Dakika! Bakan Açıkladı! Yüksek Teknoloji Ürünlerine 5 Milyon Liraya Kadar Destek Verilecek

Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram Hesabından Öğrenciler İçin 15 Tatil Mesajı Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:35:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kayak Keyfi Drone ile Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]