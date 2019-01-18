Uludağ'da Kayak Keyfi Drone ile Görüntülendi
10 dakika önce
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kayak yapanlar havadan drone ile görüntülendi.
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ
'da kayak yapanlar havadan drone ile görüntülendi.
Uludağ'da sömestr hazırlıkları tamamlandı. Günü birlikçiler ve tatilciler hafta içi olmasına rağmen kayak pistlerindeki yerini aldı. Tatilin tadını çıkartan vatandaşlar, kayak yaparak günlerini geçirdi. Kar
kalınlığı 155 santimetreyi bulurken, hava ise en yüksek 2, en düşük ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Ayrıca oteller tatil öncesi yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaştı. Jandarma
ekipleri ise Uludağ'ın güvenliğini sağlıyor. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti
Son Dakika! Bakan Açıkladı! Yüksek Teknoloji Ürünlerine 5 Milyon Liraya Kadar Destek Verilecek
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram Hesabından Öğrenciler İçin 15 Tatil Mesajı Yayınladı