Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kayak Keyfi Havadan Görüntülendi

Uludağ'da Kayak Keyfi Havadan Görüntülendi

46 dakika önce

Uludağ'da kayak keyfi havadan görüntülendiBURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kayak yapanlar havadan görüntülendi.

Uludağ'da kayak keyfi havadan görüntülendi

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kayak yapanlar havadan görüntülendi.
Uludağ'da sömestr hazırlıkları tamamlandı. Günü birlikçiler ve tatilciler hafta içi olmasına rağmen kayak pistlerindeki yerini aldı. Tatilin tadını çıkartan vatandaşlar, kayak yaparak günlerini geçirdi. Kar kalınlığı 155 santimetreyi bulurken, hava ise en yüksek 2, en düşük ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Ayrıca oteller tatil öncesi yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaştı. Jandarma ekipleri ise Uludağ'ın güvenliğini sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
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