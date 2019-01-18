Uludağ'da Kayak Keyfi Havadan Görüntülendi

Uludağ'da kayak keyfi havadan görüntülendiBURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kayak yapanlar havadan görüntülendi.

Uludağ'da kayak keyfi havadan görüntülendi



BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kayak yapanlar havadan görüntülendi.

Uludağ'da sömestr hazırlıkları tamamlandı. Günü birlikçiler ve tatilciler hafta içi olmasına rağmen kayak pistlerindeki yerini aldı. Tatilin tadını çıkartan vatandaşlar, kayak yaparak günlerini geçirdi. Kar kalınlığı 155 santimetreyi bulurken, hava ise en yüksek 2, en düşük ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Ayrıca oteller tatil öncesi yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaştı. Jandarma ekipleri ise Uludağ'ın güvenliğini sağlıyor.

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