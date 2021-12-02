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ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL - Son Dakika

ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL

02.12.2021 11:24

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da bu sezon kişi başı 1 saatlik kayak eğitimi 450 lira olarak belirlendi.

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da bu sezon kişi başı 1 saatlik kayak eğitimi 450 lira olarak belirlendi. Kayak takımı fiyatı 120 ile 150 lira arasında, kar kıyafetlerinin fiyatı ise 100 ile 120 lira arasında değişiyor.

Bursa Uludağ'a kar yağmasıyla birlikte sezon hazırlıkları başladı. Toplam 17 otel ve tesis ile 5 bin yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da sezonun 10 Aralık'ta açılması hedefleniyor. Merkezde kayak eğitmenleri de son hazırlıklarını yapıyor. Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, bu seneki güncel fiyatları paylaştı. Kayak malzemelerinin önemine değinen Usta, yerli ve yabancı bütün turistler için aynı fiyatı uyguladıklarını ifade ederek, 'Biz bu fiyatları Türkiye Kayak Federasyonumuzla istişare ederek belirliyoruz. Kişi başına 1 saat özel dersi 450 liraya veriyoruz ama zaten 2 saatte kaymayı öğretiyoruz. 2 saat sonra tek başına kayacak duruma geliyorlar diye konuştu.

'KİŞİ SAYISI ARTTIKÇA FİYATTA İNDİRİM OLUYOR'

Eğitime gelen zamdan bahseden Usta, 'Geçtiğimiz sene 400 liraydı bu sene sembolik bir zam yaparak 450 lira olarak güncelledik fiyatı ama kişi sayısı arttıkça fiyatlarda da indirim oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in buraya yakın olması bizim için avantaj, biz bu şehirdekilerin buraya gelmesini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Kayak takımları da 120 ile 150 lira arası değişiyor. Ama şuna dikkat çekmek istiyoruz. Biz doğru malzeme seçimi yapmak zorundayız. Kayak farklı bir branş, tebeşirle öğretilen bir şey değil. Kayakçı önden kayacak arkasından tatilci gelecek. Bunun için iyi ve doğru malzeme seçimi çok önemli. Kayağın manevrası, kalitesi, zor durumda ayaktan çıkıyor olabilmesi çok önemli. Çünkü sakatlık durumu söz konusu ve kayarken malzemelerin kaliteli olmalı. Kıyafet kaliteli olmalı. Artık herkesin kendi kar kıyafeti var aslında ama kiralamak isteyenler için de fiyatları 100 ile 120 lira arasında değişen alt üst takımlarımız da var. Hepsini dezenfekte edip öyle veriyoruz' dedi.

ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL
ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL
ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL
ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL
ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL
ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL
ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL
ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL
ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL
ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL

Uludağ, Bursa, Otel, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: ULUDAĞ'DA KAYAK ÖĞRENMENİN SAATİ 450 TL - Son Dakika
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