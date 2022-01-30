Uludağ'da kayak pistleri dolu - Son Dakika

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ 'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece, kar kalınlığının ise 105 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'a hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kayakseverler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Soğuğa rağmen güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'a, pazar günü günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle yoğunluk arttı, telesiyej ve teleskiler de uzun kuyruklar oluştu. Uludağ'a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, kış lastiği takılı olmayan ve zinciri bulunmayan araçların oteller bölgesine geçişine izin vermedi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri de kayak pistlerinde kar motorlarıyla devriye atarak, tatilcileri pistlerden çıkmamaları konusunda uyardı.

'SÖMESTİR TATİLİNİ FIRSAT BİLİP KAYMAYA GELDİK' Sömestir tatili için Eskişehir 'den Uludağ'a geldiğini söyleyen lise öğrencisi Onur Yücel, "Hem sömestir hem kayak tatili için geldim. Çok güzel ama biraz kalabalık. 4 senedir sürekli geliyoruz" dedi.Hafta sonunu fırsat bilerek Bursa 'dan Uludağ'a geldiğini söyleyen Şevval Ülker, "Hem hafta sonu hem sömestir tatili için geldik. Her hafta sonu olmasa da sık sık gelmeye çalışıyoruz. Uludağ'ı ve kayak yapmayı çok seviyoruz. Çok keyifli. Hava çok soğuk ama güneşli olması bizim için avantaj. Kayarken üşümüyoruz. Kar çok güzel, buz yok. Kayması zevkli" diye konuştu.Yine Bursa'dan geldiğini söyleyen Abdulkadir Ülker ise "Üniversite tatile girince fırsat bilip kaymaya geldik. Her sömestirde buradayız. Hafta sonunu değerlendirelim, diye geldik. Mümkünse herkes gelsin. Çok güzel bir yer, ayrı bir atmosferi sahip. Uludağ'da karın tadını çok iyi çıkarabilirler" dedi.'HERKES ULUDAĞ'A GELİP KAYAK YAPMAYI ÖĞRENMELİ'

Kazakistan uyruklu Elif İsmihan, " İstanbul'da oturuyorum. Oradan geldim. Daha çok Palandöken'e gidiyoruz ama bu sene Uludağ'a geldik. Çok sevdim. Güzel ama hafta sonu olduğu için biraz kalabalık. Ama kar muhteşem. Şansımıza hava 2 gündür çok güzel ve güneşli. Herkese, Uludağ'a gelip kaymayı öğrenmeyi ve tatil yapmayı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı

- Bursa