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Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek - Son Dakika

Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek

12.01.2022 11:01

Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini yoğun geçirecek.

Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini yoğun geçirecek.

Kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Uludağ'a 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanıyor.

Kayak, snowboard ve kızak binme imkanlarına sahip bölge, kar motoru ile yeşil ve beyazın oluşturduğu eşsiz manzarayı keşfe çıkmak için de imkanlar sunuyor.

Uludağ'ın iki farklı yerleşim bölgesindeki otellerde konaklayan tatilciler, 300 ila 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporunu yapabiliyor.

"Oteller Bölgesi"nde 5 bin civarında yatak kapasitesi, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle konaklama hizmeti veriliyor.

Uludağ'daki tesislerde, 21 Ocak'ta karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak sömestir tatili öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

"Kovid-19 salgınına karşı tüm önlemleri aldık"

Kervansaray Otel'in işletmecisi Cemil Sezgin, AA muhabirine, Uludağ'da sezonun geçen seneye göre erken başladığını söyledi.

Sezonun iyi gittiğini ve bunun sevindirici olduğunu kaydeden Sezgin, yılbaşından sonra hafta içi yabancı turist yoğunluğu yaşadıklarını dile getirdi.

Sömestirin yaklaşmasıyla rezervasyonların arttığını vurgulayan Sezgin, şöyle konuştu:

"Tüm otelciler adına konuşursak rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. Tatile iki hafta kalmasına rağmen yüzde 60 civarında doluluk oranımız var. Doluluk oranlarının yüzde 100 olmasına yönelik programlar yapıyoruz. Kovid-19 salgınına karşı tüm önlemleri aldık. Odalarımız günlük dezenfekte ediliyor. Personellere eğitimler veriliyor. Testler yapılıp, sayıları en azda tutmaya çalışıyoruz. Uludağ'da konum olarak İstanbul ve İzmir gibi kentlere yakın ve önemli bir noktada. Sadece kayak olarak değil, yürüyüş yapan misafirlerimiz de çok fazla. Çam ağaçlarıyla kaplı, temiz havası var. Misafirlerin burayı tercih etmesine neden oluyor. Sömestir tatilinde herkesi buraya bekliyoruz."

Kayak eğitmenleri de sezona hazır

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta da iyi bir sezon başlangıcı yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 salgınının olumsuzluklarını kendi açılarından olumlu hale getirdiklerini anlatan Usta, "Kendi insanımız salgından kaynaklı yurt dışına çıkmadı. Bu da bize avantaj oldu. Önümüzde sömestir var. Hazırlıklara önceden başladık. Dolu geçeceğini düşünüyoruz. Yoğun kar yağışları bekleniyor. Kayak hocaları olarak heyecanla sömestiri bekliyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise sömestir dönemlerinde Uludağ'ın en çok rağbet gören turizm merkezlerinden olduğunu aktardı.

Bu sene de yoğun bir tatil dönemi geçireceklerini belirten Saraçoğlu, "Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere oldukça yoğun rezervasyon talepleri var. Bununla birlikte Bursa'da konaklayıp Uludağ'a günübirlik gidiş geliş yapacak şekilde de şehir otellerine rezervasyonlar yapılıyor. Çeşitli bölgelerden Bursa'ya yapılacak kültür turlarının da sömestir döneminde artacağı beklentisi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek
Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek
Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek

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Türkiye, Uludağ, Otel, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek - Son Dakika
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