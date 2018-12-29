Uludağ'da Kayakçıları Sis Bile Durduramadı
1 saat önce
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yoğun sise rağmen kayakçılar pistleri doldurdu.
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ
'da yoğun sise rağmen kayakçılar pistleri doldurdu. Bursa
Uludağ'da yılbaşına sayılı günler kala yerli ve yabancı turistler yoğun sise rağmen kayak pistlerini doldurdu. Türkiye
'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tatilcilerin yanı sıra günü birlikçiler de sise rağmen Uludağ'ın keyfini çıkarttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün resmi sitesinde Uludağ'da kar kalınlığı 68 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı gündüz -2, gece ise -8 derece oldu. Pazar günü Uludağ'da hava sıcaklığının gündüz -4, gece -8 derece olması bekleniyor. Uludağ'a gelen tatilciler sise rağmen karın keyfini çıkarttıklarını dile getirdi. Uludağ'a çıkmak isteyenleri yolun belirli noktalarında jandarma ekipleri durdurarak zincir kontrolü yapıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:22 Kaynak: İHA
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