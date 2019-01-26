Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kaybolan 2 Dağcı 4 Saatlik Çalışma Sonucu Bulundu

Uludağ'da Kaybolan 2 Dağcı 4 Saatlik Çalışma Sonucu Bulundu

10 dakika önce

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı 4 saatlik çalışma sonucu bulundu Yoğun fırtına ve tipi AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasını güçleştirdi ancak ekipler 4 saat sonra kar mağarası yaparak hayatta kalan 2 dağcıyı sağ salim kurtardıBURSA - Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi...

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı 4 saatlik çalışma sonucu bulundu
Yoğun fırtına ve tipi AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasını güçleştirdi ancak ekipler 4 saat sonra kar mağarası yaparak hayatta kalan 2 dağcıyı sağ salim kurtardı

BURSA - Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi sebebiyle kaybolan 2 dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. İki dağcının şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Uludağ Küçük Zirve yakınlarında yoğun tipi ve sis sebebiyle kaybolan 2 dağcı 156'yı arayarak yardım istedi. Tüm ekipler, ihbar sonrası alarm durumuna geçtiler. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri, kar motorlarıyla maden bölgesine kadar gidebildiler.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı, hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi bulduğu zirvede mahsur kalan Eray Ş.ve Doğan D. isimli dağcılar saat 22.30 sıralarında AFAD ve JAK ekiplerince sağlıklı bir şekilde bulundu. Dağcıların yoğun tipi ve fırtınadan korunmak için kendilerine kar mağarası yaptıkları öğrenildi.
Yaklaşık 4 saat yürüyerek kayıp dağcılara ulaşan 15 kişilik arama kurtarma ekibinin dağcılarla birlikte Oteller Bölgesi'ne geleceği öğrenildi.
Yetkililer, Uludağ'da hava durumunun anlık olarak değişebildiğini, her zaman fırtına, sis ve çığ riskinin olabileceğine dikkat çekerek, kamp ya da tırmanış yapacak kişilerin mutlaka jandarmadan izin alıp bilgi vermeleri gerektiğini ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

AFAD, Kar, Uludağ, 3. Sayfa
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