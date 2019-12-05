Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için Eskişehir'den destek
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için Eskişehir'den destek - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için Eskişehir'den destek

6 saat önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, Uludağ'da kaybolan 2 dağcının arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için Eskişehir'den destek, System.String[]

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, Uludağ'da kaybolan 2 dağcının arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.


1 Aralık Pazar günü 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı, iddialara göre Uludağ'ın zirvesine çıktıkları esnada bilinmeyen bir nedenle kayboldu. Alınan ilk ihbardan bu yana, bölge gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları 5'inci gününe gelirken, kayıp dağcılardan hala haber alınamadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JOAK), AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte bölgede yaklaşık 350 kişi adeta seferber olmuş durumda.


5 gündür yoğun şekilde aranan iki dağcının bulunması için karadan iz takip köpekleri ve havadan helikopterle çalışmalar devam ederken, AKUT Eskişehir ekibinden 5 gönüllü de Uludağ'daki arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bölgeye gitti. Burada yapılan çalışmalara katılan ekip, sahada zorlu şartlarda rağmen arama-kurtarma faaliyetlerinde bulundu. Yoğun kar yağışı zaman zaman arama çalışmalarını aksatsa da bölgedeki ekipler, aralıksız şekilde iki dağcıyı bulmak için adeta canla başla mücadele ediyor.


Öte yandan 24 saatlik arama-kurtarma takviyesi yapan AKUT Eskişehir ekibinden 5 kişi, çalışmalarını tamamlayıp kente dönüş yaparken, kayıp dağcıları arama çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Aralık, Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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