Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (3)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (3) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (3)

6 saat önce

ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDUUludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (3), System.String[]

ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDU

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.

Huzeyfe ÖZDEMİR-Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN/BURSA,


Uludağ, Sabah, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları ararken kaybolan 4 kişilik AKUT ekibi bulundu
Kayıp dağcıların son görüntüsü ortaya çıktı Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:49:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]