Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (4)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (4) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (4)

6 saat önce

KAYIP AKUT EKİBİNE ULAŞILDIUludağ'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama çalışmalarına dün akşam katılmak üzere yola çıkan ve bu sabah telsiz irtibatları kesilen 4 kişilik AKUT ekibine, jandarma ve AFAD ekiplerince ulaşıldı.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (4), System.String[]

KAYIP AKUT EKİBİNE ULAŞILDI

Uludağ'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama çalışmalarına dün akşam katılmak üzere yola çıkan ve bu sabah telsiz irtibatları kesilen 4 kişilik AKUT ekibine, jandarma ve AFAD ekiplerince ulaşıldı. AKUT görevlileri, bulundukları vadiden, halatlarla yukarı çekildi.Öte yandan Karadere bölgesinde, yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları sırada su birikintisine düşüp, 3 arkadaşı tarafından kurtarılan AKUT görevlisi, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. 4 AKUT görevlisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,


Jandarma, Uludağ, Sabah, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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