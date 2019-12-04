Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (5)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (5) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (5)

6 saat önce

VALİLİKTEN AKUT EKİBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMABursa Valiliği'nce Uludağ'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama çalışmalarına dün akşam katılmak üzere yola çıkan, bu sabah telsiz irtibatları kesilen 4 kişilik AKUT ekibine ulaşılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (5), System.String[]

VALİLİKTEN AKUT EKİBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nce Uludağ'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama çalışmalarına dün akşam katılmak üzere yola çıkan, bu sabah telsiz irtibatları kesilen 4 kişilik AKUT ekibine ulaşılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "01.12.2019 tarihinde Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı bulmak üzere arama faaliyetlerine katılan 4 kişilik AKUT personeli, Gölçukuru Yaylası yakınlarında bölgenin sarp olması ve öngörülemeyen durum dolayısıyla 03.12.2019 gecesini, çadır kurarak bu bölgede geçiren AKUT personeline, bölgeye giden AFAD, JAK, ANDA, AKUT ekipleri tarafından 04.12.2019 tarihinde saat 16.00'da ulaşılmış ve bulundukları mevkiden alınarak, güvenli bir şekilde geri dönüşümlerine başlanmıştır" denildi. Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Bursa Valiliği, Uludağ, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp dağcıların son görüntüsü ortaya çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Hastaneye gitmek istemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]