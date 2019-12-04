Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (6)
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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (6)

6 saat önce

KAYBOLAN İKİ DAĞCININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIUludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (6), System.String[]

KAYBOLAN İKİ DAĞCININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. 3 gündür haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın, zirve yürüyüşüne çıkmadan öncdeki görüntüleri, Uludağ 1.Oteller Bölgesi'nde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 arkadaşın, sırt çantaları ve ekipmanlarıyla yürüdükleri görüldü.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:33 Kaynak: DHA
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