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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi
6 saat önce
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi (2)
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
BURSA- Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi (2)
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