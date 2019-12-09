Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi (2)

BURSA- Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi (2)

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi

Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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