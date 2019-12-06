Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor

6 saat önce

ULUDAĞ'da, pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor, System.String[]
ULUDAĞ'da, pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor. 260 kişiden oluşan arama- kurtarma ekipleri, iki dağcıdan herhangi bir ize rastlayamadı. Öte yandan dağcıların, ormana giriş yapmaları ve zirveye doğru harekete geçtikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

ÇALIŞMALAR, HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İki dağcıyı arama-kurtarma çalışmalarında 100 saatlik süre geride kalırken, aramalar havadan ve karadan sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise, Uludağ'ın 6 farklı noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

ZİRVE YOLUNDAKİ YÜRÜYÜŞLERİ, KAMERADA

Öte yandan kayıp iki dağcının ormana girerkenki son görüntüleri ortaya çıktı. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir pistte, ikilinin aralarında konuştuktan sonra ellerindeki batonlarla birlikte zirveye doğru ağaçların arasından yürüdükleri, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, sürdürülüyor.


- Bursa
Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dili boğazına kaçan sporcuyu güvenlik görevlisi kurtardı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:45:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]