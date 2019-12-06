Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2)

6 saat önce

METALE DUYARLI CİHAZ GETİRİLDİUludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2), System.String[]

METALE DUYARLI CİHAZ GETİRİLDİ

Uludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye AFAD tarafından metale duyarlı cihaz getirildi. Cihaz, kar kalınlığının bir metreyi aştığı zirve bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Metallerin yerini tespit edebilen cihazın, 1 kilometrekareyi tarayabildiği belirtildi.Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,


Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:43 Kaynak: DHA
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