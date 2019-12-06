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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2)
6 saat önce
METALE DUYARLI CİHAZ GETİRİLDİUludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:43 Kaynak: DHA
METALE DUYARLI CİHAZ GETİRİLDİ
Uludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye AFAD tarafından metale duyarlı cihaz getirildi. Cihaz, kar kalınlığının bir metreyi aştığı zirve bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Metallerin yerini tespit edebilen cihazın, 1 kilometrekareyi tarayabildiği belirtildi.Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,
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