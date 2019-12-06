Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (3)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (3) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (3)

7 saat önce

EKİPLER, KARLA KAPLANAN MAĞARALARI KAZIYORUludağ'da Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (3), System.String[]

EKİPLER, KARLA KAPLANAN MAĞARALARI KAZIYOR

Uludağ'da Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor. Arama kurtarma ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikoptere binerek, kar kalınlığının yer yer 1, 5 metreye kadar ulaştığı bölgelere iniş yapıyor. Ekipler, yoğun kar sebebiyle kapanan mağaraları, kazma ve kürekle kazarak, kontrol ediyor. Huzeyfe ÖZDEMİR-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
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