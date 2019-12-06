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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (3)
7 saat önce
EKİPLER, KARLA KAPLANAN MAĞARALARI KAZIYORUludağ'da Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
EKİPLER, KARLA KAPLANAN MAĞARALARI KAZIYOR
Uludağ'da Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor. Arama kurtarma ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikoptere binerek, kar kalınlığının yer yer 1, 5 metreye kadar ulaştığı bölgelere iniş yapıyor. Ekipler, yoğun kar sebebiyle kapanan mağaraları, kazma ve kürekle kazarak, kontrol ediyor. Huzeyfe ÖZDEMİR-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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