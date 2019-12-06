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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (4)
6 saat önce
DAHA ÖNCE DE TIRMANMIŞLARUludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ'a tırmanış yaptığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:31 Kaynak: DHA
DAHA ÖNCE DE TIRMANMIŞLAR
Uludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ'a tırmanış yaptığı ortaya çıktı.
Mert Alpaslan ve Efe Sarp, Eylül
ayında Uludağ'a zirve tırmanışı gerçekleştirmişti. Geriye ise ikilinin, yaptıkları bu tırmanışta çekilen fotoğrafları kaldı.
Huzeyfe ÖZDEMİR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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