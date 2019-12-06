Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (4)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (4) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (4)

6 saat önce

DAHA ÖNCE DE TIRMANMIŞLARUludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ'a tırmanış yaptığı ortaya çıktı.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (4), System.String[]

DAHA ÖNCE DE TIRMANMIŞLAR

Uludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ'a tırmanış yaptığı ortaya çıktı.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp, Eylül ayında Uludağ'a zirve tırmanışı gerçekleştirmişti. Geriye ise ikilinin, yaptıkları bu tırmanışta çekilen fotoğrafları kaldı.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:31 Kaynak: DHA
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