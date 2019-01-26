Uludağ'da Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Çalışması Başlatıldı
55 dakika önce
Bursa'da, Uludağ'ın Küçük Zirve Bölgesi'ne çıkan 2 dağcı yoğun tipide kayboldu.
Bursa
'da, Uludağ
'ın Küçük Zirve Bölgesi'ne çıkan 2 dağcı yoğun tipide kayboldu.
Alınan bilgiye göre, "Küçük Zirve"ye tırmanmak için çıkan 2 dağcı, yoğun tipi nedeniyle bir süre sonra kaybolduklarını fark etti.
Dağcıların jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma
Arama Kurtarma (JAK), AFAD
, AKUT, Nilüfer
Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin dağcıları arama çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:33 Kaynak: AA
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