Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Çalışması Başlatıldı

Uludağ'da Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Çalışması Başlatıldı

55 dakika önce

Bursa'da, Uludağ'ın Küçük Zirve Bölgesi'ne çıkan 2 dağcı yoğun tipide kayboldu.

Uludağ'da Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Çalışması Başlatıldı, System.String[]
Bursa'da, Uludağ'ın Küçük Zirve Bölgesi'ne çıkan 2 dağcı yoğun tipide kayboldu.

Alınan bilgiye göre, "Küçük Zirve"ye tırmanmak için çıkan 2 dağcı, yoğun tipi nedeniyle bir süre sonra kaybolduklarını fark etti.

Dağcıların jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dağcıları arama çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Bursa, Uludağ, Güncel
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