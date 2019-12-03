Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4)

6 saat önce

İNSANLI KEŞİF UÇAKLARI TEKRAR HAVALANDIUludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama- kurtarma çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4), System.String[]

İNSANLI KEŞİF UÇAKLARI TEKRAR HAVALANDI

Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama- kurtarma çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Bölgede, dün gece Tunceli'den getirilerek, kullanılan 2 insanlı keşif uçağı ile bugün saat 15.00 sıralarında yine havadan tarama yapıldı. Isıya duyarlı, vücut ısısı tespit edilebilen insanlı keşif uçakları ile kayıp dağcılar arandı.

SESLİ ARAMA

Öte yandan Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı. Ekipler, 'Mert' ve 'Efe' diye bağırarak, belirlediği noktalarda bir süre yürüyüp, kayıp dağcıları aradı.

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,


Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
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