Uludağ'da kaybolan dağcı, 7 saat sonra bulundu

BURSA Uludağ'da kaybolan dağcı Halil Çakır, jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda bulundu. Ormanda susuzluk çeken dağcı, gece boyunca ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldığını söyledi.

Dün saat 18.00 sıralarında Uludağ'a tırmanan dağcı Halil Çakır, yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra gideceği yönü şaşırınca, saat 19.00 sıralarında cep telefonuyla jandarmayı arayıp kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, AKUT Bursa ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleriyle çevredeki köylüler, ormanlık alanda Çakır'ı aramaya başladı. Çakır, internet bağlantısının olmaması nedeniyle ekiplere tam olarak koordinat veremezken, yolu bulabilmek için yürüyüşünü sürdürdü. Ormanlık alanda bulduğu tenekeye vurarak sürekli ses çıkaran Çakır'ın sesini duyan ekipler o bölgeye yönelerek Çakır'a ulaştı.

AĞAÇ YAPRAKLARINI EMEREK HAYATTA KALDI

Halil Çakır, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından, saat 02.00 sıralarında Kestel ilçesinin ormanlık alanında bulundu. İlk kontrolü yapılan Çakır, ilk olarak su istedi. 7 saat boyunca susuzluk çeken Çakır, susuzluğunu giderebilmek için ağaç yapraklarını emdiğini söyledi. Ekiplerle beraber Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen dağcı Çakır, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Çakır, ekiplere yaptığı açıklamada, birçok yerde tırmanışlar yaptığını ancak Uludağ'ın hiçbirine benzemediğini belirterek, şunları kaydetti: