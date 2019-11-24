Uludağ'da kaybolan dağcı 7 saatlik çalışma ile bulundu

Kaybolan dağcı fırtına ve soğuktan korunmak için ağaç yapraklarından elbise yapmış

BURSA - Uludağ'a tırmanırken gideceği yönünü şaşırıp ve gece karanlığında kaybolan dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma ekiplerinin 7 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. Kaybolan dağcının fırtına ve soğuk havada hayatta kalmak için vücudunu ağaç dalları ve yaprakları ile kapladığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, akşam 19.00'da Uludağ'a tırmanmak isteyen dağcı Halil Çakır (32), bir süre yürüdükten sonra gideceği yönü kaybedince cep telefonuyla jandarmayı arayıp kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, AKUT Bursa ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleriyle çevredeki köylüler, ormanlık alanda Çakır'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

İnternetin çekmemesi sebebiyle bulunduğu yeri ekipler ile paylaşamayan Çakır, yolu bulabileceğini düşünerek yürüyüşüne devam etti. Ardından telefonun şarjı biten Çakır sinirlenerek yerde bulunan konserve kutusuna tekme atınca jandarma ekipleri sesin geldiği yöne yoğunlaştı.

Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Kestel ilçesinin üst kısımlarında Çakır'ı buldu. Kaybolan dağcının fırtına ve soğuk havada hayatta kalmak için vücudunu ağaç dalları ve yaprakları ile kapladığı ortaya çıktı. Çakır, ekiplerle beraber Kestel İlçe Jandarma Komutanlığına geldi.

Çakır, ekiplere yaptığı açıklamada, birçok yerde tırmanışlar yaptığını belirterek, şunları söyledi,"Gece Uludağ'da yürüyüş yapıyordum. Kendi yolumu bularak düşüncesiyle uzun süre yürüdüm. Kaybolduğumu anlayınca jandarmayı aradım. Telefonumun şarjı bitince yolda bulduğum tenekeye vurarak yürümeye devam ettim. İstanbul, Karadeniz, Şile'deki bütün ormanlık alanları gezdim. Çeşitli orman yollarından geceleri yürüdüm. Orman yollarını çok iyi kullanırım. Ancak burada orman yolunu bulamadım. Ayrıca internet çekmediği için navigasyonu çalıştıramadım. O nedenle kayboldum. Orman yoluna denk gelseydim kaybolmazdım. Daha önce Erzurum Palandöken'e tırmandım. Ağrı Dağı'na tırmanma deneyimlerim oldu ama başaramadım. Uludağ, doğudaki bildiğimiz dağların hiçbirine benzemiyor. Çok değişik." dedi.

Sağlık kontrolünün ardından Çakır, bir süre dinlendikten sonra ayrıldı.