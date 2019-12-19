Uludağ'da kaybolan dağcı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Uludağ'da kaybolan dağcı son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uludağ'da kaybolan dağcı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dağcının eşi cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan aile tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekti.

Bursa Uludağ'da, 1 Aralık'ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan'ın ve Efe Sarp'ın cansız bedenleri arama çalışmalarının 17'nci gününde bulunmuştu. Ailesi tarafından cesedi İstanbul'a getirilen Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailenin çok sayıda yakını katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de acılı aileyi törende yalnız bırakmadı.

"ALLAH TÜM SEVENLERİNE SABIR VERSİN"

Mert Alpaslan'ın ailesine taziye dileklerinde bulunan Başkan Akgün, "Merhuma yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dağcılarımız Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın cansız bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu. Çok üzgünüz. Allah tüm sevenlerine sabır versin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

TABUTU GÖREN EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dağcının eşi Burcu Alpaslan, eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Kriz geçiren Burcu Alpaslan'ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü. Dağcının ailesi tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekti.

"HERKESİN ELİNDEN GELDİĞİNİ YAPTIĞINA İNANIYORUM"

Dağcının halası Sedef Sayar, "Herkesin elinden geldiğini yaptığına inanıyorum. Maddi ve manevi olarak da bizim yanımızda oldular. Biz oradaydık ama ailenin diğer fertleri İstanbul'daydı ama sanki kardeşlerimizle birlikte gibiydik. Hakikaten acımızı paylaştılar, umudumuzu paylaştılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Mert harika, pırıl pırıl bir çocuktu. Tek kelimeyle harikaydı, yaşam doluydu, çok iyi bir insandı. Türkiye çok değerli iki gencini kaybettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Mert Alpaslan ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Büyülçekmece mezarlık alanına defnedildi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Aralık, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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