Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama (3) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama (3)

6 saat önce

KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU11 gündür kayıp olan ikisi de mühendis ve amatör dağcı Efe Sarp ile Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları sürerken, eşinin geçen hafta cumartesiyi pazara bağlayan gece, çantasını hazırladığını belirten Burcu Alpaslan, "Çantasına, kamp çadırı,...

Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama (3), System.String[]

KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU

11 gündür kayıp olan ikisi de mühendis ve amatör dağcı Efe Sarp ile Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları sürerken, eşinin geçen hafta cumartesiyi pazara bağlayan gece, çantasını hazırladığını belirten Burcu Alpaslan, "Çantasına, kamp çadırı, ocak, çaydanlık, tabak, yedek çorap, yedek polar ve ufak tefek gıdalar aldı. Uludağ'a ulaştıklarında ise sucuk ve kömür gibi malzemeler satın almak için markete gireceklerini söyledi. Eşim daha önce de Efe ile birlikte kamp yaptı. Sabaha karşı beni öperek evden çıktı ve pazar saat 08.00'de aradığımda Uludağ'a ulaştığını, araçlarını park ettiklerini söyledi. Kahvaltı da ne yediklerini sorduğumda Efe'nin yanında çorba olduğunu, yürüyüş sırasında mola verip içeceklerini söyledi. Zaten Uludağ'a ulaştıklarında da bir markete uğramışlar çünkü kredi kartında hareket gördük" dedi.

'UZUN SÜRE HAYATTA KALACAK KADAR DAYANIKLI EKİPMANLARI VAR'

Mert Alpaslan'ın üzerinde ve çantasında, arama-kurtarma ekiplerinin giydiği, kaliteli mont, bot ve polar olduğunu belirten Burcu Alpaslan,"Bir sıkıntı yaşadıklarında, uzun süre hayatta kalabilecek dayanıklıkta ekipmanları var. Yine güvenlik kamarası görüntülerinde Efe Sarp'ın sırtında çok büyük ve dolu bir çanta olduğunu görüyoruz. Bu çantada, yedek mont, yedek çorap, yedek polar ve gıda maddelerinin olduğunu düşünüyoruz. Hal böyleyken, onların yetersiz ekipmanlara sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Mert'i ikinci kez arayarak havanın bozacağını ve endişelendiğimi söyledim. Bana, 'Beni merak etme, yanımda en iyi kampçılardan biri olan Efe var' diye cevap verdi. Ben Efe Sarp'ın babasıyla görüştüğümde, çok profesyonel olduğunu, avlanmayı, barınmayı, ateş yakmayı, yakacak toplamayı çok iyi bildiğini söyledi. Efe'nin de ailesi, Efe'nin tecrübesiyle ortaya çıkacaklarına inanıyor" dedi.

'BULUNAN MONT VE BATONLAR, KESİNLİKLE İŞARET'

Arama-kurtarma ekiplerinin titizlikte çalıştığının altını çizen Alpaslan, "Ekipler, göllerde, mağaralarda, kuyularda, uçurumlarda arama yapıyor. Ancak çok şükür ki, olumsuz bir ize rastlanmadı. Bu zamana kadar bulunan izlerde halen daha birlikte olduklarına işaret ediyor. Ben bulunan montun ve batonların bir işaret olduğuna eminim. Bir işaret bırakmak için bunu yaptılar. Yanında yedek montların da olduğunu biliyoruz. Montta, yırtık, diş izi, kan gibi olumsuz bir emare yok, tertemiz. Ayrıca montun cebinde yarım kalmış bir poğaça var. Demek ki karınları çok acıkmamış ki o poğaçayı yememişler" dedi.

'MERT'İME BİR AN ÖNCE KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Umutlarını bir an olsun tüketmediğini söyleyen Alpaslan, "Efe Sarp, bir arkadaşına mesaj atmış ve daha önce hiç keşfedilmemiş mağaralara gideceğini söylemiş. Belki ekiplerin de bilmediği mağarada olabilirler. Biz Mert ve Efe'nin bir yere sığındıklarını düşünüyoruz. Gerçekten herkes elinden geleni yapıyor. Ekipler, canla başla çalışıyor. Ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Hava koşulları kötüye gidiyor. Çalışmalara ara verileceğini duyduk. Bu bizi çok üzdü. Ama aramayı yapacak olan kişiler, eşimden, arkadaşından ve bizden daha güçlü. Hiç kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. İkisi de yetişkin ve tecrübeli insanlar, dağcılığa gönül vermiş, ekipmanları da gayet iyi. Geç kalmamamız gerekiyor. Biz asla umudumuzu kesmedik, kesmeyeceğiz. Bunun bir yolu, çözümü olmalı. Ben Mert'ime bir an önce kavuşmak istiyorum. Elimde olsa çıkarım Uludağ'a, tırnaklarımda ellerimde o karları kazır, eşimi ararım. Herkesin desteğine ihtiyacımız var, onlar yaşıyor" diye konuştu.

Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA,


Uludağ, DHA, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:47 Kaynak: DHA
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