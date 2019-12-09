Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (2)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (2) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (2)

6 saat önce

BÖLGEDE DRONE İLE ARAMAUludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (2), System.String[]

BÖLGEDE DRONE İLE ARAMA

Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını, Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, JAK, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, AKUT, Bakut ve ANDA'dan oluşan 161 kişilik ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan dağcılardan Efe Sarp'a ait olan mont ve berenin bulunduğu Kürekli Şelalasi ile çevresi, drone ile havadan taranıyor. Montun bulunduğu şelale ve çevresi havadan görüntülenirken, bölgenin yer yer buzla kaplı ve dik yamaçların olduğu görüldü.

SİS SEBEBİYLE, HAVA DESTEKLİ ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Öte yandan 2 gündür güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da saat 16.30 itibariye yoğun sis etkili oldu. Bölgede bulunan jandarma insanlı keşif uçağı ve Jandarma arama- kurtarma helikopterleri, yoğun sis sebebiyle iniş yaptı. Çalışmalar gece boyu, karadan devam edecek.

Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN/BURSA,


Uludağ, Aralık, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:48 Kaynak: DHA
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