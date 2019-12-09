Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (4)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (4) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (4)

6 saat önce

VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMABursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da kayıp dağcılar ile ilgili arama yapılan bölge yakınında bir kişiye ait ceset bulunduğu yönünde ortaya atılan iddialar üzerine sosyal medyadan da açıklama yaptı.

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (4), System.String[]

VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da kayıp dağcılar ile ilgili arama yapılan bölge yakınında bir kişiye ait ceset bulunduğu yönünde ortaya atılan iddialar üzerine sosyal medyadan da açıklama yaptı. Vali Canbolat, Twitter paylaşımında kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait mont ve bere dışında herhangi bir ize rastlanılmadığını kaydetti.


Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:49 Kaynak: DHA
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