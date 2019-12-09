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Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (4)
6 saat önce
VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMABursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da kayıp dağcılar ile ilgili arama yapılan bölge yakınında bir kişiye ait ceset bulunduğu yönünde ortaya atılan iddialar üzerine sosyal medyadan da açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:49 Kaynak: DHA
VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da kayıp dağcılar ile ilgili arama yapılan bölge yakınında bir kişiye ait ceset bulunduğu yönünde ortaya atılan iddialar üzerine sosyal medyadan da açıklama yaptı. Vali Canbolat, Twitter paylaşımında kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait mont ve bere dışında herhangi bir ize rastlanılmadığını kaydetti.
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