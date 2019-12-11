Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu

6 saat önce

ULUDAĞ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü.

Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu, System.String[]
ULUDAĞ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmalarına devam ederken, Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve baton bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalar sırasında Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu. Bulunan batonon, dün bulunan batondan, farklı renkte olduğu bildirildi. Baton, incelenmek üzere Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor.


- Bursa
Jandarma, Uludağ, Aralık, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
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