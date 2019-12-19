Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi

6 saat önce

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için Büyükçekmece Kuba Cami'ine getirildi.

Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi, System.String[]

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için Büyükçekmece Kuba Cami'ine getirildi. Eşinin tabutunu gören Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Alpaslan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.


Bursa Uludağ'da, 1 Aralık'ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan'ın ve Efe Sarp'ın bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu. Ailesi tarafından cesedi İstanbul'a getirilen Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Cami'inde cenaze töreni düzenleniyor. Dağcının eşi Burcu Alpaslan, eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Kriz geçiren Burcu Alpaslan'ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü.


Mert Alpaslan ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlık alanına defnedilecek. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Aralık, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uludağ'da kaybolan dağcının eşi cenazede sinir krizi geçirdi
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
21:55 Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika
21:53 Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş İstem dışı oldu - Son Dakika
21:52 İstanbul'da "Hazreti Mevlana ve Şeb-i Arus" programı düzenlendi - Son Dakika
21:50 Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:50 Elazığ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 22:00:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]