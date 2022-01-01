Uludağ'da kaybolan Danimarkalı aranıyor - Son Dakika

BURSA'dan, Uludağ'a yürüyüş yapmak isterken kaybolduğunu belirten Danimarka uyruklu bir kişi, arama- kurtarma ekiplerinden yardım istedi. AFAD ve JAK ekipleri, konum atan kayıp olan kişiye ulaşmak için çalışma başlattı.

Bursa'dan, şehir merkezinden Uludağ'a yürüyüş yapmak isterken kaybolduğunu öne süren Danimarka uyruklu olduğu söylenen Yusuf S. adındaki bir kişi AFAD ekiplerinden, konum atarak yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine, AFAD'ın yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Kestel ilçesine bağlı Alaçam Bölgesi'nde olduğu tahmin edilen kişiye ulaşılması için çalışma başlattı. Yetkililer, yolun karla kaplı olması nedeniyle, kayıp olan kişiye cep telefonuyla, İngilizce konuşarak iletişim kurduklarını, ekiplerin gönderilen konuma yakın olduklarını açıkladılar.