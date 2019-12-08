Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da kaybolan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı

6 saat önce

Uludağ'da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan Efe Sarp'a ait göller bölgesinde kırmızı mont bulunurken, montun içerisinden eldiven çıktı.

Uludağ'da kaybolan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı, System.String[]

Uludağ'da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan Efe Sarp'a ait göller bölgesinde kırmızı mont bulunurken, montun içerisinden eldiven çıktı.


Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri, gece yarısı yaptığı arama çalışmaları sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti. Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. - BURSA

Uludağ, Aralık, EFE, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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