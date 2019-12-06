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Uludağ'da kaybolan iki arkadaş mağarada aranıyor
6 saat önce
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:19 Kaynak: AA
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.
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