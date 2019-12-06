Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan iki arkadaş mağarada aranıyor
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan iki arkadaş mağarada aranıyor - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan iki arkadaş mağarada aranıyor

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaş mağarada aranıyor

Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:19 Kaynak: AA
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