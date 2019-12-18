Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında bir erkek cesedi daha bulundu. - Son Dakika

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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında bir erkek cesedi daha bulundu.
6 saat önce
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında bir erkek cesedi daha bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:54 Kaynak: AA
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında bir erkek cesedi daha bulundu.
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