Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık'ta Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmalarının karadan ve havadan yapılan faaliyetlerle sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 1 helikopter, 4 asayiş timi, 4 Jandarma Özel Harekat Timi, 16 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, 20 AFAD personeli ve 70 sivil arama ve kurtarma ekibi olmak üzere 193 kurtarma personeli katılmaktadır. Hava koşullarının imkan vermediği veya kar kalınlığının çok olduğu bölgelere helikopterler ile ekipler sevk edilerek arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir."

Olay

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.