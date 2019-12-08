Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp iki dağcı için karadan ve havadan arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtilerek, "Çalışmalara, bir Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, 2 helikopter, 75 JÖH timi, 16 JAK personeli, 20 AFAD personeli ve 157 sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 268 kurtarma personeli katılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hava koşullarının imkan vermediği veya kar kalınlığının çok olduğu bölgelere ekiplerin helikopterlerle sevk edilerek çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü kaydedildi.

1 Aralık'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

Jandarma, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:31 Kaynak: AA
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