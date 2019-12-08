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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor (2)
6 saat önce
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:43 Kaynak: AA
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.
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