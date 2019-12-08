Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor (3)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor (3)

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor (3)

Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu
Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 05:14:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]