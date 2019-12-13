Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına 12. gününde devam ediliyor.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına 12. gününde devam ediliyor.

Mert Alparslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ile bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarında uçak ve helikopterler kullanılamıyor.

Ekipler, çalışmalarını Efe Sarp'a ait mont ve berenin yanı sıra iki batonun (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunduğu Küreklidere mevkisinde sürdürüyor.

Çalışmalarda şu ana kadar başka herhangi bir ize rastlanamadığı bildirildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının yedinci gününde Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Jandarma, Uludağ, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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