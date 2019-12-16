Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 15'inci gününde devam ediliyor.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 15'inci gününde devam ediliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Bölgede yaklaşık 80 kişinin katıldığı arama çalışmalarına iki helikopter ile Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da havadan destek veriyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Jandarma, Uludağ, AFAD, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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